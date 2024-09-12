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Виллиан Роша высказался о кадровой ситуации в ЦСКА перед матчем с «Зенитом»

Виллиан Роша высказался о кадровой ситуации в ЦСКА перед матчем с «Зенитом»
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29-летний центральный защитник ЦСКА Виллиан Роша высказался о составе московской команды после возвращения на игры сборных в преддверии матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом».

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы привыкли работать в таком режиме. Игроки, получившие вызов в сборные, заслужили эту возможность трудом и мастерством. Те, кто остался в команде, тренировались по чёткой программе. У нас качественные футболисты в составе, что позволяет справляться с любыми кадровыми ситуациями», — сказал Роша в эфире «Матч ТВ».

Напомним, по итогам семи туров РПЛ лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит», набравший 17 очков. Вторым идёт «Краснодар» с 15 очками. Тройку лучших замыкает «Локомотив», имеющий в своём активе также 15 очков. ЦСКА, в свою очередь, расположился на пятой строчке с 14 очками.

Напомним, встреча между московским ЦСКА и санкт-петербургским «Зенитом» состоится 14 сентября на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

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