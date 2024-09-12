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Лебеденко — о молодых футболистах: по сумме контракта определяют свой уровень игры

Лебеденко — о молодых футболистах: по сумме контракта определяют свой уровень игры
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Бывший футболист московского «Торпедо» Игорь Лебеденко высказался о новом поколении молодых игроков в России.

«Ребята уже в 18 лет думают, что крутые футболисты. По сумме контракта определяют свой уровень игры, хотя это не так. Я им несколько раз говорил: «Если тебе удалось подписать хороший контракт, это не значит, что ты хороший футболист, – нужно ещё доказывать», — сказал Лебеденко в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Марии Куцубеевой.

41-летний Игорь Лебеденко объявил о завершении игровой карьеры 17 августа 2024 года, сыграв прощальный матч с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:1). Эта игра стала 250-й для Лебеденко за автозаводский клуб. Ранее он выступал за воронежский «Факел», грозненский «Терек», казанский «Рубин», «Ростов», московский «Локомотив» и другие клубы.

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