Лебеденко — о Кокорине: безумные контракты, но проявить себя не смог

Бывший футболист московского «Торпедо» Игорь Лебеденко привёл в пример нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина в качестве игрока, на которого повлияла большая зарплата.

– Большие зарплаты сказываются на футболистах?

– Да. Главный пример – Кокорин. У него были безумные контракты. Это один из самых талантливых ребят поколения, но проявить себя не смог. Только один-два сезона можно занести в актив, — сказал Лебеденко в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Марии Куцубеевой.

41-летний Игорь Лебеденко объявил о завершении игровой карьеры 17 августа 2024 года, сыграв прощальный матч с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:1). Эта игра стала 250-й для Лебеденко за автозаводский клуб. Ранее он выступал за воронежский «Факел», грозненский «Терек», казанский «Рубин», «Ростов», московский «Локомотив» и другие клубы.