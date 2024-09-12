Лебеденко: Бородюк выкинул телефон в мусорку. Оказалось, начальник команды забыл

Бывший футболист московского «Торпедо» Игорь Лебеденко высказался о тренерских установках.

– Ренат Сабитов говорил, что на установке футболисты сидят в телефонах.

– У нас такого не было. Думаю, тут многое от тренера зависит, как он себя поставит. Один телефон, улетевший в мусорку, решит проблемы. У Бородюка на установке рядом лежал телефон – он зазвонил, и Генрихович его в мусорку выкинул. Потом оказалось, что это телефон начальника команды. Он его случайно забыл, — сказал Лебеденко в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Марии Куцубеевой.

41-летний Игорь Лебеденко объявил о завершении игровой карьеры 17 августа 2024 года, сыграв прощальный матч с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:1). Эта игра стала 250-й для Лебеденко за автозаводский клуб. Ранее он выступал за воронежский «Факел», грозненский «Терек», казанский «Рубин», «Ростов», московский «Локомотив» и другие клубы.