«Вадик Евсеев уснул». Лебеденко — о теоретическом занятии Гаджиева

Бывший футболист Игорь Лебеденко высказался о тренерских установках.

– Говорят, у Гаджиева были установки, на которых помощники спали.

– Да, Вадик Евсеев уснул. Там реально длинные установки получались, а Гаджи Муслимович ещё долго вытягивает предложения. Говорит грамотно, но так долго. Борис Петрович спал в первом ряду на установке.

– Сколько шло такое теоретическое занятие?

– Могло полтора часа. Сейчас считается, что теория должна быть 30 минут – после уже не воспринимаешь информацию. Но есть тренеры, которые и по часу продолжают давать установку. Хотя лучше два раза по 30 минут. Раньше вообще на теории весь матч могли смотреть. Ещё хорошо, если оператор обрежет паузы.

– А какая была самая короткая установка?

– Бородюк однажды сказал, что сегодня сами себе даём установку. Потом просто вышел из раздевалки. Состав определял тренер, но слова остались за ребятами постарше. Это был важный матч ФНЛ в «Лужниках» – и мы выиграли, — сказал Лебеденко в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Марии Куцубеевой.