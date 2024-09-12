Экс-нападающий «Спартака» Яковлев: я бы не пошёл в «Зенит», как Соболев

Бывший форвард «Спартака» Павел Яковлев высказался о переходе нынешнего нападающего Александра Соболева из стана красно-белых в «Зенит». Он заявил, что не принял бы предложение сине-бело-голубых на месте Соболева. При этом Яковлев подчеркнул, что спокойно отнёсся к трансферу Александра в стан прямого конкурента.

«Спокойно отношусь к переходу Соболева в «Зенит». Саня принял такое решение. В любом случае были моменты нервяка, которые никому на пользу не шли. Ну, всё состоялось, поэтому Соболеву удачи. Я люблю не тех, кто играет за «Спартак», а сам клуб.

Мог бы я поступить так же? Тяжело сказать, так как разные ситуации бывают. Скорее всего, нет. Я бы, наверное, не пошёл.

Сколько мячей Соболев забьёт за «Зенит»? Не знаю, я слежу за командой «Спартак». Верю, что клуб сможет завоевать чемпионство. Будем надеяться, что это случится», – приводит слова Яковлева «Советский спорт».