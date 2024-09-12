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Мартинес может быть дисквалифицирован на три матча за удар по ТВ-камере после игры

Мартинес может быть дисквалифицирован на три матча за удар по ТВ-камере после игры
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Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес может получить дисквалификацию за удар по камере оператора после матча отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Колумбии. Об этом сообщил canalrcn.com.

ЧМ-2026 — Южная Америка . Южная Америка. 8-й тур
10 сентября 2024, вторник. 23:30 МСК
Колумбия
Окончен
2 : 1
Аргентина
1:0 Москера – 25'     1:1 Гонсалес – 48'     2:1 Родригес – 60'    

Сборная Аргентины уступила со счётом 1:2. После матча к Эмилиано Мартинесу подошёл оператор, голкипер ударил по камере. Отмечается, что за нападение на человека, не являющегося официальным лицом матча, может быть наложено не менее трёх игр дисквалификации.

На 25-й минуте счёт открыл защитник сборной Колумбии Йерсон Москера. На 48-й минуте ответный мяч Аргентины забил нападающий Николас Гонсалес. Победу хозяевам принёс полузащитник Хамес Родригес, который реализовал пенальти на 60-й минуте.

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