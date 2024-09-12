Мартинес может быть дисквалифицирован на три матча за удар по ТВ-камере после игры

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес может получить дисквалификацию за удар по камере оператора после матча отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года с национальной командой Колумбии. Об этом сообщил canalrcn.com.

Сборная Аргентины уступила со счётом 1:2. После матча к Эмилиано Мартинесу подошёл оператор, голкипер ударил по камере. Отмечается, что за нападение на человека, не являющегося официальным лицом матча, может быть наложено не менее трёх игр дисквалификации.

На 25-й минуте счёт открыл защитник сборной Колумбии Йерсон Москера. На 48-й минуте ответный мяч Аргентины забил нападающий Николас Гонсалес. Победу хозяевам принёс полузащитник Хамес Родригес, который реализовал пенальти на 60-й минуте.