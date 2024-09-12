Лебеденко: я не знаю агентов, которые ставят игрока на первое место

Бывший футболист московского «Торпедо» Игорь Лебеденко рассказал о работе с агентами.

– Вам приходилось сталкиваться с недобросовестными агентами?

– Я вам больше скажу – я не знаю агентов, которые ставят игрока на первое место. Для них он часть определённой схемы.

– Звучит страшновато.

– Страшновато, но так и есть.

– В какой момент вы почувствовали, что для агентов ваше развитие не приоритет?

– В «Локомотив» меня позвал один из моих первых тренеров, а агент просто прошёл рядом со мной в клуб и получил вознаграждение. При этом он ничего не делал. И ещё попросил вернуть процентную часть соглашения. После этого с ним расстались. Мне было 22 года – втёрлись в доверие. Спустя 10 лет я понял, что агент вообще никакого участия в переходе не принимал. Изначально со мной связался тренер, подписали стандартный контракт.

– А что значит «втёрся в доверие»?

– В 22 года футболисту тяжело правильно мыслить. Ты не видел больших денег, не знаешь ничего. Когда тебе говорят: «У меня есть связи в ЦСКА, «Зените», можем в любую команду устроить», — родителям пацанов тяжело отказаться.

– Рядом не оказалось человека, который помог бы?

– Я говорю о нулевых, когда агентская деятельность только зарождалась. Это сейчас агентов много, а тогда всё было в диковинку. Нас предупреждали, что они не нужны. Хотя на самом деле агент нужен, но он должен быть твоим помощником, представлять твои интересы. Футболисты нанимают человека как юриста или адвоката. У нас же получается, что приходит агент и представляет своего человека, — сказал Лебеденко в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Марии Куцубеевой.