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Эменике: «Спартак» — главный клуб в моей карьере, а Карпин для меня отец

Эменике: «Спартак» — главный клуб в моей карьере, а Карпин для меня отец
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Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике назвал красно-белых главным клубом в своей карьере.

«Прекрасные эмоции, наконец-то сыграл на этом стадионе. «Спартак» — главный клуб в моей карьере. Всегда вспоминаю период работы с Карпиным. Он ко мне очень хорошо относился и был как отец», — сказал Эменике в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Эменике перешёл в «Спартак» в 2011 году из турецкого «Фенербахче». Красно-белые заплатили за нигерийца примерно € 10 млн. В составе российской команды Эммануэль стал серебряным призёром чемпионата страны. За «Спартак» форвард выступал до 2013 года, после чего вернулся в «Фенербахче». Помимо «Спартака» и «Фенербахче», Эменике также выступал за «Вест Хэм Юнайтед» (Англия), «Лас-Пальмас» (Испания), «Олимпиакос» (Греция) и ряд других клубов. Осенью 2019 года Эммануэль завершил профессиональную карьеру футболиста.

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