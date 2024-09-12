Эменике: однажды «Спартак» выиграет Лигу чемпионов

Бывший футболист московского «Спартака» Эммануэль Эменике предположил, что красно-белые смогут выиграть Лигу чемпионов. Вчера, 11 сентября, Эменике принял участие в Матче звёзд «Спартака», приуроченном к 10-летию открытия домашнего стадиона «Лукойл Арена».

«Я знаю, в какой ситуации находится российский футбол. Надеюсь, что «Спартак» как можно быстрее вернётся в Лигу чемпионов.

Больше скажу — я верю, что однажды «Спартак» выиграет Лигу чемпионов. С такой атмосферой, которая была здесь, со всеобщей поддержкой — в один день клуб добудет этот трофей», — сказал Эменике в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.