Игорь Лебеденко объяснил, почему играл до 41 года

Бывший футболист московского «Торпедо» Игорь Лебеденко высказался о продолжительной игровой карьере.

«В 18-20 лет ты сорвиголова. Думаешь, что быстро восстанавливаешься. После 30 лет всё по-другому – надо два-три дня, чтобы прийти в себя. Ближе к сорока уже другая ситуация – надо либо играть, либо тренироваться. Несмотря на рвение, на тренировках надо чуть тормозить себя, чтобы на игры хватало, – только с возрастом это понимаешь. Ну и спасибо господу богу, что уберёг от серьёзных травм – смог продлить карьеру. Помогло, что после 30 лет уже по-другому следил за собой. Ребят со школьных лет нужно учить правильному питанию, восстановлению и подготовке. У нас в России не объясняют, что делать вне футбола. Даже как пользоваться соцсетями, чтобы не навредить себе», — сказал Лебеденко в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Марии Куцубеевой.