«Получилось некрасиво». Лебеденко рассказал о периоде в «Арарате»

Бывший футболист Игорь Лебеденко высказался о периоде в московском «Арарате».

– Мысли о завершении карьеры давно преследовали?

– Последние лет семь – ещё с тех пор, как уходил из «Арарата». Вроде ставилась цель за два года попасть в РПЛ, и это было по силам. Обещали увеличить бюджет. Я поверил и из РПЛ пришёл во Вторую лигу. Вот так познакомился с ПФЛ. Получилось некрасиво (после сезона-2017/2018 клуб отказался от перехода в ФНЛ и был перебазирован в Армению. – Прим. «Чемпионата»), — сказал Лебеденко в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Марии Куцубеевой.

41-летний Игорь Лебеденко объявил о завершении игровой карьеры 17 августа 2024 года, сыграв прощальный матч за московское «Торпедо» с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:1). Эта игра стала 250-й для Лебеденко за автозаводский клуб. Ранее он выступал за воронежский «Факел», грозненский «Терек», казанский «Рубин», «Ростов», московский «Локомотив» и другие клубы.