Игорь Лебеденко рассказал, как договаривался о прощальном матче в «Лужниках»

Бывший футболист московского «Торпедо» Игорь Лебеденко рассказал о прощальном матче с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:1), который состоялся 17 августа 2024 года.

– У нас был командный обед, где я донёс до руководителей и тренерского штаба, что мне пора. Если могу быть чем-то полезен, то хотел бы остаться в команде и делать первые шаги в родном клубе. В дальнейшем договорились, что будет прощальная игра. Посмотрели – 249 матчей, надо до круглого числа добить. Единственным моим пожеланием было закончить в «Лужниках». Спросил, не помешаю ли в игре, если выйду. Ответили: «Почему бы и нет». Получилось очень тепло. После игры сказал, что для меня было честью в столетие клуба выйти и проститься с болельщиками. Спасибо ребятам, что вырвали победу.

– Вы вышли на 90+1-й минуте. Если бы счёт был не в пользу «Торпедо», то могли и не появиться?

– Договорились, что выйду в любой ситуации. Конечно, в планы могла вмешаться какая-то травма. Всё-таки оставалась последняя замена. Был момент, когда начали готовить к выходу другого футболиста – Чурич за 10 минут до конца прилёг. Не знаю, как получилось бы, но в итоге получилось отлично, а для меня и вовсе незабываемо.

– Вы хотели закончить в «Лужниках», потому что там и начинали?

– Это место, где я учился футболу. Причём все тренеры у меня были исключительно торпедовцами. Мне было приятно и символично – в 2002 году в «Лужниках» начал в «Торпедо», а в 2024-м – закончил, — сказал Лебеденко в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Марии Куцубеевой.