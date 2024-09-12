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Деян Станкович: готов принять Мостового на стажировку в «Спартак»

Деян Станкович: готов принять Мостового на стажировку в «Спартак»
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Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович ответил на вопрос о готовности принять Александра Мостового в свой штаб на стажировку. Серб заявил, что в клубе открыты двери для Мостового и он готов вместе поработать.

— Готовы ли принять Александра Мостового на стажировку?
— Конечно, готов его принять. Мои двери открыты для Мостового, если он хочет, — приводит слова Деяна Станковича интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, московский «Спартак» занимает четвёртое место по итогам стартовых семи туров нового сезона чемпионата России. Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги «Зенит». 46-летний Станкович возглавил московскую команду прошлым летом. Контракт с сербским специалистом рассчитан на два года.

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