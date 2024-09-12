Игорь Лебеденко рассказал об отношении к оскорблениям от фанатов «Торпедо»

Бывший футболист московского «Торпедо» Игорь Лебеденко высказался об отношениях с фанатами автозаводского клуба.

– Спустя столько лет болельщики «Торпедо» простили вам переход в «Локомотив»?

– Наверное, лучше у них спросить. Когда возвращался в «Торпедо», встречался с болельщиками. Они были негативно настроены. После выхода в РПЛ ко мне подошли фанаты и сказали, что кричали про меня гадости и извиняться не собираются, но в дальнейшем оскорблять не будут. Если удалось кого-то убедить, то для меня это уже показатель. Конечно, найдутся те, кто будет вспоминать эту историю и не примет меня. Это их право. Всё, что мог, я сделал», — сказал Лебеденко в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Марии Куцубеевой.