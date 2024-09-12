Лебеденко: думаю, на стажировку к Игнашевичу смогу попроситься

Бывший футболист московского «Торпедо» Игорь Лебеденко рассказал о планах учиться на тренера.

– Теперь планируете стать тренером?

– Да, даже подал документы на обучение. Руководителям «Торпедо» сообщил, что есть желание уже сейчас получать практику. Существуют варианты, находимся как бы в диалоге.

– В какой момент стали представлять себя в качестве тренера?

– Последние сезоны. Я иногда анализировал требования к футболистам. В «Торпедо» тренеры меняются часто, так что было у кого поучиться. Для себя решил, что я играющий тренер. У Игнашевича интересная история – после игровой карьеры быстро начал тренировать. Этот опыт можно перенять. Думаю, на стажировку к нему смогу попроситься, — сказал Лебеденко в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Марии Куцубеевой.