Лебеденко объяснил причины конфликта с тренером Борисом Игнатьевым

Бывший футболист раменского «Сатурна» Игорь Лебеденко высказался о конфликте с тренером Борисом Игнатьевым.

– Представим ситуацию. Вы – главный тренер. Ваш футболист на тренировке говорит вашему помощнику: «Что ты так орёшь, аж покраснел».

– Смотря почему так скажет. Эмоции – нормально, если это безобидно.

– Это нарушение субординации?

– Конечно. Понимаю, на что вы намекаете.

– Почему вы так сказали Борису Игнатьеву в «Сатурне»?

– Из лидера команды я превратился в запасного игрока, а потом меня сослали в дубль без объяснений. Какие-то агентские причины были, но это вилами по воде – только слухи, а в глаза ничего не говорили. Может, специально вывели на эмоцию, чтобы подальше отодвинуть. Когда в команде 30 человек, а в заявке лишь 18, то остальных нужно было куда-то девать. Получалось, что основных гладят по головке, а на тех, кто не попадает в заявку, кричат до покраснения. Но обиды никакой нет, — сказал Лебеденко в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Марии Куцубеевой.