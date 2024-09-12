«Сразу собрал сумку. Думал, убирают из команды». Лебеденко — о споре с Вайссом в «Сатурне»

Бывший футболист раменского «Сатурна» Игорь Лебеденко рассказал о споре с тренером Владимиром Вайссом.

«Владимиру Вайссу я один раз на официальной игре всё высказал на эмоциях. Как он довёл команду, что мы проигрывали «Кубани». Мне было очень обидно, а тренер удивился, как футболист в 24 года встаёт и с лавки что-то выговаривает. Сказал мне: «Иди разминайся». Ну я пошёл, а потом вышел на поле и забил. Сыграли – 2:2. Приехали на базу, и меня попросили зайти к Вайссу. Я уже сразу собрал сумку. Думал, что всё – убирают из команды. А он сказал, что хотел извиниться. Ему понравились мои эмоции, они для него важны. Он сам такой же человек. Мы с ним отлично общались, хотя ругались на тренировках. После ухода из «Сатурна» несколько раз созванивались. У него были варианты из России, но что-то не получилось», — сказал Лебеденко в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Марии Куцубеевой.