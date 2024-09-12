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Александр Дюков высказался о старте турнира «Кожаный мяч»

Александр Дюков высказался о старте турнира «Кожаный мяч»
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался о старте турнира «Кожаный мяч».

«Сегодня стартует финальный этап ШФЛ «Кожаный мяч». Это очень важное и большое спортивное футбольное событие, праздник, который собрал больше двух тысяч участников со всей страны. В этом году финальный этап проводим под эгидой «Кожаный мяч». Это наш старинный турнир, основателем которого был Яшин. Многие наши футболисты прошли эту школу. Аленичев в своё время тоже принимал участие в этих соревнованиях.

Проект «Футбол в школе» — очень важен для РФС. Мы организуем его с нашими партнёрами. Стало больше участников, это замечательно», — передаёт слова Александра Дюкова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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