Пашинин: когда сейчас смотрю на этих локомотивских ребят — просто радуюсь за них

Тренер московского «Локомотива» Олег Пашинин высказался о воспитанниках клуба в основном составе.

«Большое число ребят, для которых имя клуба — не пустой звук, не просто место зарабатывания денег, — имеет очень большое значение.

Благодарен судьбе, что всё так произошло и я проделал большой путь в Черкизове. Когда сейчас смотрю на этих локомотивских ребят — просто радуюсь за них. Понимаю, что это во многом простая удача: они попали в основу в конкретный момент, когда есть возможность играть и развиваться.

Дай бог, чтобы у них ментально всё было в порядке — важно ситуацию правильно воспринять, переварить и двигаться вперёд, становясь лучше, а не довольствуясь текущими результатами, мол, весь мир у моих ног», — приводит слова Пашинина официальный сайт клуба.