Игорь Лебеденко рассказал, чего не хватает современным футболистам

Бывший футболист московского «Торпедо» Игорь Лебеденко высказал мнение о том, чего не хватает современным футболистам.

– Вы больше 20 лет играли на профессиональном уровне. Чего в целом не хватает нынешнему поколению?

– Раньше умели играть в хоккей и другие виды спорта. Сейчас дай футболистам баскетбольный мяч, не говорю уже о коньках, и они не знают, что делать. Это большая проблема современных детей. Разные тренировки позволяют думать по-разному. Советское поколение было сильнее нашего. Если у меня получится заняться детским спортом, я хотел бы внедрять нетрадиционные методы – пляжка, снег. Мы все детство играли на снегу, а сейчас у них идеальные поля с подогревом. Но нагрузка на снегу и идеальном поле разная. И ещё одна проблема поколения – телефон.

– По себе замечаете, что можете залипнуть в телефоне?

– Конечно, как и любой. Стараюсь этого избегать. В соцсетях не особо сижу, больше в развлекательных каналах. Детей стараемся оградить, у старших только с пятого класса появились телефоны. Все сверстники ходят со смартфонами, а у них кнопочные кирпичи, где только в змейку можно играть, — сказал Лебеденко в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Марии Куцубеевой.