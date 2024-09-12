Пашинин: практически сразу определился, что не хочу быть главным тренером, очень нервничал

Российский специалист Олег Пашинин высказался о тренерской работе.

«Тренерская работа сильно влияет на человека? У всех по-разному. Повторюсь: я сам практически сразу определился, что не хочу быть главным тренером, поскольку ещё недавно очень нервничал. Для меня игра была реальным стрессом. Но в жизни происходят разные события, ты становишься взрослее, меняется мировоззрение, стремишься стать лучшей версией себя самого. И лично я пришёл к тому, что перестал настолько эмоционально относиться к матчам и тратить свои нервы.

Сейчас мне гораздо легче всё переносить, а раньше не мог свыкнуться с амплитудой перемен. Каждый год, каждый новый сезон какие-то изменения… Ты же не находишься всё время в одной команде, которая борется исключительно за первое место. Ты то оказываешься в середине таблицы, то вообще внизу, это всё накладывает свои отпечатки. Знаю, что многие люди, которые находятся в профессии, всё это через себя пропускали и подрывали себе здоровье. Термин «выгорание» именно здесь и применим. Это реально тебя изнутри опустошает — в эмоциональном плане, психологическом. Тут каждому для себя надо находить способ, как по-другому к этому относиться.

Хотя я знаю тренеров, добившихся огромных успехов, которых просто… «штырит». Они от этой накалённой атмосферы только лучше становятся. Я им всегда белой завистью завидовал, это идеально», — приводит слова Пашинина официальный сайт «Локомотива».