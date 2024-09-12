Лебеденко рассказал, что было не так с тренировками Красножана

Бывший футболист грозненского «Терека» Игорь Лебеденко высказался о работе с тренером Юрием Красножаном.

– Почему у вас с Красножаном не сложились отношения?

– Даже не знаю. Наверное, его подход… Там не то чтобы именно со мной не сложилось, а просто в «Тереке» не получилось. У него своё видение, но в тот момент, к сожалению, было неверным. Мы с ним как-то говорили, и он сказал, что его система работает везде и только тут не получается. В то же время он соглашался, что одна прививка не всем помогает.

– Его система включала в себя штанги на тренировках, что странно для футбола.

– Да, у него были большие веса. Не знаю, как к этому относиться. Один из помощников Красножана говорил, что Торбинский приседал с весом чуть ли не в два раза больше, чем он сам. Только забыл упомянуть, что у него потом две или три травмы «крестов» случились. Все футболисты разные. Я штанг вообще остерегаюсь. Занимался с ней редко или не касался совсем. Потом появляются определённые проблемы со спиной. За свою карьеру я понял, что штанга мне не даёт положительного эффекта.

– Хотя в какой-то момент вы сильно раскачались в тренажёрке.

– Тогда жил в Грозном. Хватало свободного времени. Мы с Федей [Кудряшовым] стали часто ходить в зал. Рахимов нас даже выгонял: «Идите уже оттуда, а то не поворачиваетесь». В какой-то момент понял, что уже реально как «боинг» бегаю – заносит. Успокоились, притормозили. Хотя со штангой мы тогда не работали. Тренировали только верх. На ноги нагрузок нам и так хватало, — сказал Лебеденко в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Марии Куцубеевой.