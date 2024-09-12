Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артета продлил контракт с «Арсеналом» на три года — New York Times

Артета продлил контракт с «Арсеналом» на три года — New York Times
Комментарии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета продлил контракт с клубом на три года. Об этом сообщил New York Times.

Отмечается, что предыдущий контракт Микеля Артеты истекал в конце этого сезона, но обе стороны предприняли шаги, чтобы устранить любую неопределённость, и теперь он продлён на три года. Новое соглашение позволит тренеру работать в «Арсенале» до 2027 года. Испанский тренер возглавил английский клуб в 2019 году.

«Арсенал» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда набрала семь очков за три матча. На первой строчке располагается «Манчестер Сити», у которого девять очков. В ближайшем туре «Арсенал» сыграет с «Тоттенхэмом» 15 сентября.

Материалы по теме
«МЮ», «Челси» и «Арсенал» зажгли прямо перед дедлайном! Все трансферы последнего дня окна
Live
«МЮ», «Челси» и «Арсенал» зажгли прямо перед дедлайном! Все трансферы последнего дня окна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android