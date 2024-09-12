Артём Дзюба продолжит карьеру в «Акроне» — источник

Российский нападающий Артём Дзюба продолжит карьеру в тольяттинском «Акроне», информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По сведениям источника, Дзюба уже проходит медосмотр для перехода в «Акрон». Контракт сторон будет рассчитан до конца текущего сезона.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Дзюба хочет продолжить карьеру в России. Ранее он выступал за «Локомотив», «Зенит», «Спартак», турецкий «Адана Демирспор», «Ростов», тульский «Арсенал» и «Томь».

Напомним, Дзюба находится в статусе свободного агента с июля 2024 года. Последним клубом форварда был московский «Локомотив». Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 36-летнего футболиста составляет € 2 млн.