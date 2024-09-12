«Для него было важно понять, почему это было нехорошо». Фофана — о кричалке Фернандеса

Защитник «Челси» Уэсли Фофана высказался об оскорбительной кричалке одноклубника Энцо Фернандеса про сборную Франции. После победы в Кубке Америки Фернандес вместе с игроками сборной Аргентины спел: «Играют за Францию, но они все из Анголы».

«Всё было улажено очень хорошо. Он вернулся, и мы обсудили это с клубом, с тренером, у нас была встреча. Мы объяснили, почему мы восприняли это плохо, потому что для него было важно понять, почему это было нехорошо с его стороны и почему мы восприняли это плохо. Мы объяснили ему это. Из его речи мы поняли, что он не понимал, что это могло причинить нам вред. Он не понимал, что это было что-то серьёзное.

Лучшее, что можно сделать, — это дать ему понять, что в определённых странах некоторые вещи, возможно, приемлемы в этой стране, но в других это очень серьёзно и карается законом. Я думаю, он понял, и теперь мы движемся вперёд. Мы — команда, и он отличный игрок. Он является примером, поэтому я надеюсь, что он будет правильным примером для всех», — приводит слова Фофана Get French Football News со ссылкой на Free Foot.