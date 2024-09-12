Лебеденко: в клубах все хотят управлять — чужих людей не пустят

Бывший футболист московского «Торпедо» Игорь Лебеденко высказался о руководителях российских клубов.

– Многие жалуются, что у нас ставки делают на иностранных тренеров. Понимаете, почему так происходит?

– У нас всегда были иностранцы – не сказал бы, что на них сейчас прям делают ставку. Руководству клуба может быть проще не выбирать ни одну из схем. Им удобно пригласить свежего человека, который вообще не знает здесь никого. Вообще, мне кажется, что в профессиональный футбол попасть очень тяжело. В клубах все хотят управлять. В агентском, судейском мире, наверное, такая же история. Чужих людей не пустят, — сказал Лебеденко в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Марии Куцубеевой.