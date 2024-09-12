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Ковальчук: Fan ID — это странно. Для меня непонятно, почему на Кубке нет, а в РПЛ есть

Ковальчук: Fan ID — это странно. Для меня непонятно, почему на Кубке нет, а в РПЛ есть
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Бывший хоккеист Илья Ковальчук высказался о карте болельщика в Российской Премьер-Лиге. Вчера, 11 сентября, Ковальчук принял участие в Матче звёзд «Спартака», приуроченном к 10-летию открытия домашнего стадиона «Лукойл Арена». Хоккеист отметился голом с пенальти.

«Fan ID — это странно. Для меня как болельщика и зрителя непонятно, почему на Кубке его нет, а на РПЛ есть. У нас есть руководители, но я как болельщик — за атмосферу на стадионе, которая была на нашем матче», — сказал Ковальчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В сезоне-2023/2024 Континентальной хоккейной лиги Илья Ковальчук возобновил игровую карьеру и выступал за московский «Спартак». Сейчас Ковальчуку 41 год.

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