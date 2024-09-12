Мексиканский защитник Монтес подписал контракт с «Локомотивом»

Защитник Сесар Монтес подписал контракт с московским «Локомотивом». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Локомотив» ведёт переговоры с испанской «Альмерией» о трансфере защитника. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего Сесара Монтеса составляет € 3 млн.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 15 очков за семь матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», который набрал 17 очков. В ближайшем туре чемпионата России «Локомотив» на выезде встретится с «Оренбургом» в субботу, 14 сентября. Начало игры — в 12:00 мск.