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В РПЛ сегодня закроется летнее трансферное окно

В РПЛ сегодня закроется летнее трансферное окно
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Сегодня, 12 сентября 2024 года, в Российской Премьер-Лиге закрывается летнее трансферное окно. Именно сегодня российские клубы имеют последний шанс подписать новичков.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию последнего дня трансферного окна. Основные интриги последнего дня: где продолжат карьеру Артём Дзюба и Георгий Джикия, успеют ли топ-клубы на ленточке объявить своих новичков и правда ли «Спартак» отдаст Дуарте «Рубину».

Напомним, по итогам семи туров РПЛ лидирует в чемпионате санкт-петербургский «Зенит», набравший 17 очков. Вторым идёт «Краснодар» с 15 очками. Тройку лучших замыкает «Локомотив», имеющий в своём активе также 15 очков. Летнее трансферное окно в России было открыто с 14 июня.

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