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«Локомотив» объявил о трансфере мексиканского защитника Монтеса

«Локомотив» объявил о трансфере мексиканского защитника Монтеса
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Мексиканский защитник Сесар Монтес стал игроком московского «Локомотива». Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Предыдущим клубом защитника сборной Мексики была испанская «Альмерия», в которой он выступал с сентября 2023 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего Сесара Монтеса составляет € 3 млн.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 15 очков за семь матчей. На первой строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», который набрал 17 очков. В ближайшем туре чемпионата России «Локомотив» на выезде встретится с «Оренбургом» в субботу, 14 сентября. Начало игры — в 12:00 мск.

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