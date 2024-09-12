Лебеденко — о договорных матчах в его карьере: сколько — не знаю, но, думаю, были

Бывший футболист московского «Торпедо» Игорь Лебеденко ответил на вопрос о договорных матчах.

– Как думаете, в скольких договорных матчах вы приняли участие за карьеру?

– Сколько конкретно, не знаю, но, думаю, они были. Много нехороших историй появляется спустя время. Хотя какой смысл об этом говорить, если это могла быть надуманная история? Не хочу никого подставить ненароком.

– А если без имён, то из-за чего появлялись сомнения?

– К нам в команду перешёл доктор из другого клуба и говорит: «Нам сказали, что игра против вас была такая-то». Мы тот матч проиграли. Я ему ответил: «Хорош, заканчивай». Начал вспоминать, что было в защите. Засомневался. А что там произошло на самом деле? Хрен его знает. Не могу говорить, какие команды и какой сезон. Иначе могут понять, о ком идёт речь, и скажут, что я кого-то обвинил. А я же реально не знаю. Были договорные матчи? Конечно, были, но не хочется, чтобы они касались меня. Я всегда любил и уважал футбол. И он отплатил мне, подарив такую карьеру. Знаю, что футболисты переживают на эту тему. Хочется, чтобы эти вещи ушли. На высшем уровне этого меньше. А в других дивизионах — вы сами видели новости про странные матчи. Для себя не приемлю такое, хотя люди в разные ситуации могут попасть.

– Например?

– Играют на ставках, становятся зависимыми от них – и влезают в долги. Слышал о страшных историях, когда людям очень тяжело из этого выходить, — сказал Лебеденко в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Марии Куцубеевой.