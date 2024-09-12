Осинькин объяснил, почему «Крылья Советов» не пытались подписать Дзюбу и Соболева

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин объяснил, почему самарский клуб не пытался подписать нападающих Артёма Дзюбу и Александра Соболева. По словам тренера, «Крылья» никогда не рассматривали кандидатуры упомянутых игроков. Первым приоритетом для них был Иван Сергеев из «Зенита».

«Соболева нам никто не предлагал! Поэтому мы никогда и не рассматривали его кандидатуру. А когда уже шли переговоры с Сергеевым, в прессе почему-то всплыла фамилия Дзюбы. Может быть, кто-то кому-то и называл эту фамилию, но до меня информация точно не доходила. У нас был кандидат номер один на позицию нападающего — Сергеев. Мы по нему и работали.

Понятно, что надо иметь в голове и план Б. Но, согласитесь, рассматривать Дзюбу как кандидата номер два, три, четыре — неправильно. Просто нельзя так поступать из уважения к этому футболисту. Поэтому его кандидатуру мы тоже не рассматривали», — приводит слова Осинькина «Спорт-экспресс».