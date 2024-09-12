Лебеденко: у нас в стране 70% разводов. С чего это футболистов не будет касаться?

Бывший футболист московского «Торпедо» Игорь Лебеденко рассказал о личной жизни.

– Мы с супругой 22 года вместе. Хотя многие футболисты моего поколения уже разводятся. Мы видим, как крепкие счастливые семьи распадаются. У нас в стране вообще 70% разводов. С чего футболистов это не будет касаться? Конечно, будет.

– У вас ведь невероятная история встречи с супругой?

– Это было летом 2002 года. Мы с «Торпедо» приехали на матч в Самару. Выезжаем на предыгровую тренировку. Вижу – на остановке девушка симпатичная стоит, запомнил её. На следующий день у нас игра была. Я остался в запасе и вдруг увидел эту девушку на трибуне. В перерыве мы с ней поговорили, обменялись телефонами, потом полгода созванивались. Оказалось, она тогда просто пошла по теньку, и поэтому попала на ту остановку. Считаю, это была судьба.

– Ей тогда было 17 лет, вам – 19. Вы общались на расстоянии. Родители не хотели отпускать её в Москву?

– Само собой, не хотели. Она могла только летом приехать. Я летал к ней иногда на выходные. Недавно наткнулись на фотографии с нашего первого совместного отпуска, нам там около 20 лет – просто дети. Удивляюсь, как нас отпустили. Родители относились с пониманием, но в Москву ей переехать не разрешали. Её мама говорила, что сначала нужно окончить институт.

– Вы познакомились с супругой 07.07.2002 и ровно через пять лет сыграли свадьбу. Получилось – 07.07.07. Это же не случайность?

– Я сделал Наташе предложение в её день рождения. Сказал: «Давай на пятилетие знакомства распишемся». Мы посмотрели в календарь, а там – три семёрки. Это просто совпадение. Мы сразу пошли в ЗАГС на Кутузовском, но оказались 70-ми в очереди – все хотели эту дату, было много заявок. В итоге расписались в ЗАГСе в Солнцеве. Не праздновали, были только вдвоем, поэтому всё прошло спокойно, — сказал Лебеденко в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Марии Куцубеевой.