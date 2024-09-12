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В агентстве новичка «Локо» Монтеса рассказали об интересе «Манчестер Юнайтед» к игроку

В агентстве новичка «Локо» Монтеса рассказали об интересе «Манчестер Юнайтед» к игроку
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Представитель агентства, клиентом которого является новый защитник московского «Локомотива» Сесар Монтес, рассказал об интересе к футболисту со стороны английского «Манчестер Юнайтед».

«Действительно, «Манчестер Юнайтед» интересовался Сесаром Монтесом, когда он играл ещё в «Эспаньоле». В клубе спросили о ситуации с Сесаром, но до официальных переговоров дело не дошло», — сказали в агентстве корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

Предыдущим клубом защитника сборной Мексики была испанская «Альмерия», в которой он выступал с сентября 2023 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего Сесара Монтеса составляет € 3 млн.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 15 очков за семь матчей.

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