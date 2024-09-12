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Лебеденко признался, что звонил одноклубнику, представляясь журналистом

Лебеденко признался, что звонил одноклубнику, представляясь журналистом
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Бывший футболист московского «Торпедо» Игорь Лебеденко рассказал, что звонил одноклубнику, представляясь журналистом.

– Как-то раз позвонил одному футболисту. Говорю: «Слушай, это [журналист] Дзичковский, можно пару слов?» Задал ему несколько вопросов, а он серьёзно ответил, будто это интервью. Потом, конечно, я себя раскрыл. Назвался Дзичковским, потому что именно он тогда о «Торпедо» писал постоянно. Кстати, полтора года назад мы с ним интервью делали.

– Дзичковский до сих пор не в курсе, что вы им представлялись?
– Нет, он не знает, — сказал Лебеденко в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Марии Куцубеевой.

41-летний Игорь Лебеденко объявил о завершении игровой карьеры 17 августа 2024 года, сыграв прощальный матч с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:1).

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