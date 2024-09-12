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Защитник Дмитрий Стоцкий вернулся в «Уфу»

Защитник Дмитрий Стоцкий вернулся в «Уфу»
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34-летний защитник Дмитрий Стоцкий стал игроком «Уфы». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Дмитрий Стоцкий выступал за нашу команду с 2015 по 2018 год, провёл 102 матча, забил 10 мячей и отдал 16 голевых передач. Неоднократно выводил «Уфу» на поле с капитанской повязкой.

После «Уфы» играл за «Краснодар» и «Пари НН». В активе защитника 205 матчей в РПЛ, два матча в квалификации Лиги чемпионов и 10 встреч в Лиге Европы.

Мы рады вновь приветствовать Дмитрия в нашей команде! Вместе к большим победам!» — написано в заявлении клуба.

«Уфа» занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала шесть очков за девять матчей. На первой строчке располагается тульский «Арсенал» (19).

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