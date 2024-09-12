Лебеденко: стараемся оградить детей. Сверстники со смартфонами, а у них кнопочные кирпичи

Бывший футболист московского «Торпедо» Игорь Лебеденко рассказал, что старается оградить детей от смартфонов.

— По себе замечаете, что можете залипнуть в телефоне?

— Конечно, как и любой. Стараюсь этого избегать. В соцсетях не особо сижу, больше в развлекательных каналах. Детей стараемся оградить, у старших только с пятого класса появились телефоны. Все сверстники ходят со смартфонами, а у них кнопочные кирпичи, где только в змейку можно играть, — сказал Лебеденко в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Марии Куцубеевой.

41-летний Игорь Лебеденко объявил о завершении игровой карьеры 17 августа 2024 года, сыграв прощальный матч с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:1). Эта игра стала 250-й для Лебеденко за автозаводский клуб. Ранее он выступал за воронежский «Факел», грозненский «Терек», казанский «Рубин», «Ростов», московский «Локомотив» и другие клубы.