Игорь Лебеденко назвал своё главное воспоминание за футбольную карьеру

Бывший футболист московского «Торпедо» Игорь Лебеденко ответил на вопрос о главном воспоминании в карьере.

– Главное воспоминание за карьеру – дубль в ворота «Зенита» в 18 лет в РПЛ?

– Безусловно. Это же был, по сути, мой первый матч во взрослом футболе. Ну, если не считать нескольких минут перед этим в «Лужниках». Два гола на «Петровском» – это на всю жизнь. С того момента пошёл отсчёт. Понял: что-то получается, — сказал Лебеденко в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Марии Куцубеевой.

41-летний Игорь Лебеденко объявил о завершении игровой карьеры 17 августа 2024 года, сыграв прощальный матч с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:1). Эта игра стала 250-й для Лебеденко за автозаводский клуб. Ранее он выступал за воронежский «Факел», грозненский «Терек», казанский «Рубин», «Ростов», московский «Локомотив» и другие клубы.