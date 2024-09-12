Игорь Лебеденко рассказал о худшем поле, на котором играл

Бывший футболист московского «Торпедо» Игорь Лебеденко ответил на вопрос о худшем поле, на котором играл.

— Самое адское поле, на котором вы играли?

— Наверное, в Перми. Ещё до искусственного газона мне удалось поиграть там на травяном покрытии. Это было в начале нулевых. Поле оказалось безобразным, абсолютно некачественным, кривым, влажным, с проплешинами. Возможно, погода на него повлияла — там всегда было пасмурно. Хотя раньше много таких полей встречалось. В тех же «Лужниках» газон был не айс, — сказал Лебеденко в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Марии Куцубеевой.

41-летний Игорь Лебеденко объявил о завершении игровой карьеры 17 августа 2024 года, сыграв прощальный матч с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:1). Эта игра стала 250-й для Лебеденко за автозаводский клуб. Ранее он выступал за воронежский «Факел», грозненский «Терек», казанский «Рубин», «Ростов», московский «Локомотив» и другие клубы.