Игорь Лебеденко рассказал, какой совет дал бы самому себе в юности

Бывший футболист московского «Торпедо» Игорь Лебеденко ответил на вопрос, какой совет дал бы себе в юности.

— Какой совет дали бы юному Игорю Лебеденко?

— Я бы ему сказал: старайся, терпи и слушай старших, — сказал Лебеденко в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Григорию Телингатеру и Марии Куцубеевой.

41-летний Игорь Лебеденко объявил о завершении игровой карьеры 17 августа 2024 года, сыграв прощальный матч с нижнекамским «Нефтехимиком» (2:1). Эта игра стала 250-й для Лебеденко за автозаводский клуб. Ранее он выступал за воронежский «Факел», грозненский «Терек», казанский «Рубин», «Ростов», московский «Локомотив» и другие клубы. В составе железнодорожников Лебеденко стал обладателем Суперкубка России (2005).