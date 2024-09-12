Тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру ЦСКА перед очным матчем в РПЛ

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил уровень игры московского ПФК ЦСКА под руководством Марко Николича. В ближайшем матче РПЛ сине-бело-голубые встретятся с армейцами. Игра 8-го тура пройдёт в Москве 14 сентября.

«Уже достаточно много времени прошло со времени смены главного тренера. Николич хорошо знает российский чемпионат. Если говорить об игровой модели, то она не изменилась, но у каждого тренера есть своё видение игры. ЦСКА очень хорошо играет, особенно в последнее время, они набрали хороший ход, у них хорошая победная серия, поэтому нас ждёт интересный матч. В принципе, как и любая другая выездная встреча — это всегда непросто, всегда сложно. Посмотрим», — приводит слова Семака официальный сайт сине-бело-голубых.