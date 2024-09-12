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Тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру ЦСКА перед очным матчем в РПЛ

Тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру ЦСКА перед очным матчем в РПЛ
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил уровень игры московского ПФК ЦСКА под руководством Марко Николича. В ближайшем матче РПЛ сине-бело-голубые встретятся с армейцами. Игра 8-го тура пройдёт в Москве 14 сентября.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Уже достаточно много времени прошло со времени смены главного тренера. Николич хорошо знает российский чемпионат. Если говорить об игровой модели, то она не изменилась, но у каждого тренера есть своё видение игры. ЦСКА очень хорошо играет, особенно в последнее время, они набрали хороший ход, у них хорошая победная серия, поэтому нас ждёт интересный матч. В принципе, как и любая другая выездная встреча — это всегда непросто, всегда сложно. Посмотрим», — приводит слова Семака официальный сайт сине-бело-голубых.

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