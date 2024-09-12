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«Больше вреда, чем пользы». Червиченко — о возможном переходе Дзюбы в «Акрон»

«Больше вреда, чем пользы». Червиченко — о возможном переходе Дзюбы в «Акрон»
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в тольяттинский «Акрон».

«Двоякое ощущение от перехода Дзюбы в «Акрон». Может помочь, а может разложить хороший коллектив. Могут быть горы, а может быть и море — история может качнуться в обе стороны, причём очень радикально. Я вижу больше вреда, чем пользы. «Акрон» более быстрый, на движняке с голодными в футбольном плане ребятами. А сейчас приедет и начнутся сказки бывалого: как надо вести себя, что надо рассказывать тренерам. Минусов больше, чем плюсов», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее 36-летний Артём Дзюба покинул «Локомотив» после завершения срока контракта.

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