Булыкин: Дзюба ещё попылит, побьёт рекорды и поможет «Акрону»

Бывший футболист московских «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в тольяттинский «Акрон». Сейчас Дзюба находится в статусе свободного агента.

«Это хороший вариант и для Артёма, и для «Акрона». Не знаю финансовую сторону, но Дзюба принесёт много пользы, начиная от передачи опыта и мастерства молодёжи, заканчивая разными традициями. Всё-таки Артём играл на высоком уровне, был чемпионом. Если всё хорошо получится, Дзюба ещё попылит, побьёт рекорды и поможет «Акрону». Вижу только положительные моменты в этом переходе», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее 36-летний Артём Дзюба покинул «Локомотив» после завершения срока контракта.