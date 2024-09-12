Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак объяснил, почему Дивеев стал много забивать за ЦСКА

Семак объяснил, почему Дивеев стал много забивать за ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возросшей результативности защитника ЦСКА Игоря Дивеева. В ближайшем матче РПЛ сине-бело-голубые встретятся с армейцами. Игра 8-го тура пройдёт в Москве 14 сентября.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Почему Дивеев стал забивать так много?
— Стандартные положения. Игорь хорошо чувствует момент в штрафной площади, не только при игре головой, но и при игре ногами. Знает, когда ворваться в какую зону, то есть чувствует хорошо ситуацию. Плюс, естественно, хорошие передачи. Без партнёра внизу не будешь забивать мячи. Отсюда и такая хорошая результативность для центрального защитника.

— В этой связи обращаете ли вы особое внимание на подготовку к стандартам?
— Мы на всё обращаем внимание. Вопрос в том, насколько получится то, что мы хотим увидеть. Будем работать и над стандартными положениями тоже — для того, чтобы сыграть надёжно в матче. Посмотрим, насколько у нас это получится сделать, — приводит слова Семака официальный сайт сине-бело-голубых.

Материалы по теме
Тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру ЦСКА перед очным матчем в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android