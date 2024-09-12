Семак объяснил, почему Дивеев стал много забивать за ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возросшей результативности защитника ЦСКА Игоря Дивеева. В ближайшем матче РПЛ сине-бело-голубые встретятся с армейцами. Игра 8-го тура пройдёт в Москве 14 сентября.

— Почему Дивеев стал забивать так много?

— Стандартные положения. Игорь хорошо чувствует момент в штрафной площади, не только при игре головой, но и при игре ногами. Знает, когда ворваться в какую зону, то есть чувствует хорошо ситуацию. Плюс, естественно, хорошие передачи. Без партнёра внизу не будешь забивать мячи. Отсюда и такая хорошая результативность для центрального защитника.

— В этой связи обращаете ли вы особое внимание на подготовку к стандартам?

— Мы на всё обращаем внимание. Вопрос в том, насколько получится то, что мы хотим увидеть. Будем работать и над стандартными положениями тоже — для того, чтобы сыграть надёжно в матче. Посмотрим, насколько у нас это получится сделать, — приводит слова Семака официальный сайт сине-бело-голубых.