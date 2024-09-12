Дмитрий Комбаров: верю, что у «Крыльев» при Осинькине будут хорошие показатели

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров высказался о работе Игоря Осинькина в «Крыльях Советов». Он выразил надежду, что самарская команда сможет стабилизироваться под руководством опытного специалиста.

«Конечно, слежу за работой Осинькина в Самаре. Ездил к нему на стажировку в том году. Сейчас у Осинькина большая ротация — много новых футболистов. Поэтому, наверное, тяжело сразу построить новую команду.

Когда команда проигрывает, всегда говорят, что нужно убирать тренера. Вопрос: кого ставить? Я верю, что Осинькин соберёт эту команду, и верю, что у «Крыльев» будут хорошие показатели», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее в СМИ ходили слухи, что «Крылья Советов» могут отправить Осинькина в отставку.