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Защитник «Зенита» Нино высказался о принципиальности матчей с ЦСКА

Защитник «Зенита» Нино высказался о принципиальности матчей с ЦСКА
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Нино поделился ожиданиями от матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА. Встреча состоится в субботу, 14 сентября. Начало игры — в 16:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Успели ли понять, что ЦСКА — один из самых принципиальных соперников? Да, безусловно, я провёл несколько матчей против ЦСКА с тех пор, как перешёл в «Зенит». И всегда это были очень сложные, очень непростые игры. И, конечно же, субботняя встреча будет такой же. Безусловно, мы настраиваемся на победу в каждой игре и хотим набирать три очка в каждом матче против каждого соперника. Но, конечно, в таких матчах напряжение, градус борьбы и эмоции немного больше», — приводит слова Нино официальный сайт «Зенита».

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