Семак высказался о кадровых проблемах «Зенита» перед матчем с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о кадровых проблемах своей команды перед игрой с ЦСКА. В ближайшем матче РПЛ сине-бело-голубые встретятся с армейцами. Игра 8-го тура пройдёт в Москве 14 сентября.

«Что с игроками, которые вернулись из сборных? Кто-то начнёт [тренироваться] уже сегодня, но сегодня занятие в большей степени восстановительное. Есть игроки, которые сегодня тренируются первый день, у них всего два дня на подготовку, поэтому нам важно понять, смогут ли они принять участие в матче, и если смогут, то сколько смогут сыграть.

Травмированные? Здесь у нас изменений практически нет. Родригао и Глушенков продолжают восстановление, Волкова потеряли надолго. Вот три игрока, которые не помогут нам», — приводит слова Семака официальный сайт сине-бело-голубых.