«Мы рады за него». Семак высказался о положении Кругового в ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о бывшем защитнике своей команды Даниле Круговом, который сейчас выступает за ЦСКА. В ближайшем матче РПЛ сине-бело-голубые встретятся именно с армейцами. Игра 8-го тура пройдёт в Москве 14 сентября.

«Конечно, мы знаем прекрасно его сильные качества: хорошая скорость, он активно и хорошо сейчас играет. Мы рады за него, тем более ему удобнее гораздо играть в команде, которая выступает с пятью защитниками, где у него больше свободы в атакующих действиях. Сама схема ему больше подходит, чем в нашем клубе при игре в четыре защитника. Мы анализируем всех игроков без исключения. И Даня, и другие футболисты соперника хороши. И в целом это достаточно сыгранная, опытная команда, против которой всегда непросто нам играть», — приводит слова Семака официальный сайт сине-бело-голубых.