Пиняев и Батраков вошли в 100 лучших молодых игроков мира по версии CIES FO

Исследовательская организация CIES Football Observatory на официальном сайте представила рейтинг 100 лучших игроков мира, которым ещё не исполнилось 20 лет, с точки зрения их относительного уровня опыта. В него вошли российские футболисты московского «Локомотива» Сергей Пиняев и Алексей Батраков.

Уровень опыта рассчитывается на основе официальных игровых минут прошлого года с учётом спортивного уровня сыгранных матчей. Возглавил список игрок «Барселоны» Ламин Ямаль с индексом опыта 2,75. Испанец превзошёл своего товарища по команде Пау Кубарси (2,42) и Эндрика Фелипе из «Реала» Мадрид (2,41). Сергей Пиняев с индексом 1,74 занял 60-е место, Алексей Батраков (1,73) расположился на 67-й строчке. Бразильский нападающий «Зенита» Педро Энрике Силва дос Сантос (1,81) занял 46-е место.